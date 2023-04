PMs são presos após furto de bolsa de mulher de sargento em Manaus; veja vídeo

Dois policiais militares, lotados na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram presos em flagrante após furtar uma bolsa que pertence à mulher de um sargento da corporação. O objeto estava dentro de um carro que estava estacionado em uma rua em Manaus.

Os agentes de segurança retiraram a bolsa após avista o veículo com um dos vidros abertos durante um patrulhamento. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (21). O endereço da ocorrência não foi divulgado.

Uma câmera de segurança da localidade registrou a ação dos policiais militares. Eles descem com uma lanterna, um dos policiais retira a bolsa de dentro do carro, olha e coloca dentro da viatura. A outra policial apenas acompanha o colega e observa o local.

Segundo a polícia, na bolsa havia R$ 300. O objeto pertencia à esposa de um sargento da própria PM que, ao notar que a bolsa não estava mais no veículo, olhou as imagens da câmera de segurança e denunciou o crime.

Veja o que diz a SSP-AM

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que os suspeitos foram presos pelo oficial de serviço do Batalhão Leste e autuados em flagrante pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da Polícia Militar do Amazonas.

Informa, ainda, que a PMAM tomou conhecimento do fato e determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para que o caso seja devidamente apurado e as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) ressalta que não compactua com desvios de conduta praticados por seus agentes e afirma que está à disposição dos órgãos competentes para auxiliar no andamento das investigações.

