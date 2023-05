Lula: “Primeira coisa que o rei disse pra mim foi para cuidar da Amazônia”

Após a cerimônia de coroação do rei Charles III, na Abadia de Westminster, em Londres, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, neste sábado (6), que o monarca pediu para cuidar da Amazônia.

“A primeira coisa que o rei disse para mim foi para cuidar da Amazônia. Eu falei: ‘Eu preciso de ajuda, não é só a nossa vontade. Eu preciso de ajuda e de muitos recursos’. Nós vamos ter, em agosto, pela primeira vez, uma reunião séria com todos os países da América do Sul que são amazônicos. A França tem o direito de participar porque é um país amazônico por causa da Guiana Francesa. É o único país europeu”, explicou o presidente, em coletiva de imprensa.

De acordo com o titular do Palácio do Planalto, o Brasil vai cumprir a promessa de acabar com o desmatamento até 2030. “O Brasil tem 30 milhões ou mais de hectares de terras degradadas, que podem ser recuperadas”, acrescentou.

O chefe do Executivo Federal reforçou que é preciso construir parcerias com prefeitos de cada cidade da floresta, combinar com povo indígena, com pequenos proprietários, e também discutir a necessidade de cuidar de todo o continente. “O Brasil vai fazer a sua parte, queremos que os outros também façam”, enfatizou.

Na ocasião, o presidente também comentou sobre o recurso de R$ 500 milhões que o Reino Unido vai transferir para o Fundo Amazônia, conforme anunciado nessa sexta (5/5), pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. O mandatário brasileiro pontuou que a quantia não é suficiente, mas que aguarda o cumprimento das promessas. Ele ainda cobrou empenho de outras nações. “Estamos fazendo acordos com muitos países”, adiantou.

Lula disse esperar que os países desenvolvidos cumpram a promessa de garantir US$ 100 bilhões para os emergentes protegerem suas florestas e defendeu nova governança mundial com mais representatividade.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Lula chega a Londres para coroação do Rei Charles III

Lula assina decreto para impulsionar bionegócios na Amazônia

Retomada de programas e revisão de medidas marcam 100 dias de Lula