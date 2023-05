Homem mata mãe a facadas e deixa avó ferida na véspera do Dia das Mães, em Manaus

Conforme a polícia, suspeito é usuário de drogas e está foragido. Após atacar as vítimas, ele fugiu com o celular do padrasto.

A dona de casa Shirley Lima da Silva, de 50 anos, foi morta a facadas pelo próprio filho, Ezequias Lima da Silva, de 23 anos. Além da mãe, o suspeito também esfaqueou a avó, uma idosa de 76 anos. O crime aconteceu na casa da família na noite deste sábado (14), na véspera do Dia das Mães, na casa da família na Rua Q, conjunto Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida. Ezequias é usuário de drogas e está foragido. Após atacar as vítimas, ele fugiu com o celular do padrasto.

A mãe do suspeito foi atingida com facadas na barriga e nas costas. Já a avó foi esfaqueada no peito, costas e nas mãos. As duas ainda foram levadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas a mãe do suspeito não resistiu e morreu na unidade saúde. O estado de saúde da idosa não foi divulgado.

Policiais militares da 15ª companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 23h, uma equipe chegou a ir na casa onde aconteceu o crime, mas não localizou o suspeito.

De acordo com a polícia, até a manhã deste domingo (14) o suspeito permanecia foragido. O corpo da mãe dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

