Preso suspeito de invadir casa e estuprar irmãs em Manacapuru

Suspeito de invadir casa e estuprar duas irmãs, com idades entre 16 e 21 anos, foi preso no sábado (13), no bairro Novo Manacá, em Manacapuru. O suposto crime, aconteceu às 19h30 do dia 30 de Abril deste ano, de acordo com a polícia.

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) afirma que o homem invadiu a casa para roubar, e ao encontrar as mulheres no local, estuprou as vítimas.

Dias após o ocorrido, as mulheres reconheceram o suspeito, que segundo elas, era vizinho da mesma rua em que elas moravam. Após a denúncia, a polícia encaminhou o caso à Justiça, que abriu uma ordem judicial contra o suspeito.

A Polícia Civil de Manacapuru cumpriu o mandado de prisão no último fim de semana. O homem vai responder por estupro de vulnerável, e fica à disposição da Justiça.

