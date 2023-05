Exclusão digital: Brasil ainda tem 36 milhões de pessoas sem acesso à internet, aponta pesquisa

No país, 36 milhões de brasileiros continuam fora do mundo digital, apontando a necessidade da adoção de estratégias para que se atinja a universalização do acesso, em especial entre populações mais vulneráveis.

O número faz parte da pesquisa TIC Domicílios 2022, lançada nesta terça-feira pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O levantamento mostra que, do total sem qualquer conexão no Brasil, 29 milhões vivem em área urbana, e a mesma quantidade tem só até o ensino fundamental.

A maioria, 21 milhões, é de negros e pardos; 19 milhões pertencem às classes DE; e 18 milhões têm 60 anos ou mais. O estudo, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), revela também que a navegação pelo telefone celular predomina entre os usuários brasileiros da internet: 62% acessam exclusivamente pelo dispositivo.

O percentual é visto pelos pesquisadores como um Indício de precariedade, por comprometer o desenvolvimento de habilidades digitais. Entre os que só acessam pelo celular, as mulheres são 64%; negros, 63%; e integrantes das classes DE, 84%.

Dos 149 milhões de usuários de Internet no território nacional, 142 milhões se conectam todos, ou quase todos os dias – nas classes A e B, esse índice é de 93% e 91%, respectivamente, enquanto na C é de 81%, e na DE, de 60%.

Entre os que nunca acessam a Internet, a falta de interesse (35%) e e falta de habilidade com computador (26%) foram os motivos mais citados.

Habilidades digitais

A pesquisa questionou os entrevistados sobre as habilidades digitais, independentemente do dispositivo utilizado. Mais da metade (51%) respondeu ter buscado verificar se uma informação que encontrou no ambiente on-line era verdadeira. O percentual cai para 37% quando o universo é de quem só acesso pelo celular. Para os que se conectam por múltiplos dispositivos – tanto pelo computador quanto por celular–, o total atinge 74%.

Sobre a adoção de medidas de segurança, como senhas fortes ou verificação em duas etapas, para proteger dispositivos e contas, apenas 33% dos que acessam a rede apenas e pelo celular tomam esses cuidados. Já entre os usuários que acessam por múltiplos dispositivos a proporção é de 69%.

Enquanto a conexão via computador se manteve estável (38%) em relação à edição anterior do estudo, o uso da televisão para acessar à Internet segue com viés de alta, passando de 50% para 55% entre 2021 e 2022. Os aparelhos de televisão continuam como o segundo dispositivo mais utilizado para acessar a rede no país, atrás apenas do celular (99%).

*Com informações do site Extra

Leia mais:

Morre ‘Passarão’, empresário do grupo Chibatão em Manaus

Ações sociais e ambientais do Prosamin+ são destaque em evento do Rotary

TastyLovers, se preparem: McDonald’s lança Big Tasty Bacon Barbecue