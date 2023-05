Ações sociais e ambientais do Prosamin+ são destaque em evento do Rotary

O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), nas áreas de intervenção do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), foi destaque na Reunião Ordinária do Rotary Club de Manaus, realizada na última segunda-feira (15), no Novotel. A entidade, que se dedica às causas beneficentes, se interessou em conhecer mais sobre o programa, que tem um viés social e ambiental muito fortes.

A apresentação sobre o programa foi feita pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, engenheiro civil Marcellus Campêlo. Ele explicou que o Prosamin+ é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, órgão que agora faz parte da Sedurb. Os investimentos são da ordem de R$ 836 milhões. “Trata-se de um programa de múltiplas obras, envolvendo saneamento básico, drenagem, mobilidade urbana, infraestrutura e construção de residenciais”, detalhou.

O Prosamin+ irá reassentar 2.383 famílias, de uma área de 340 mil m² ao longo do Igarapé do Quarenta, num trecho entre a avenida Manaus 2000, no Japiim, zona sul, e a Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste. O primeiro habitacional construído pelo programa, o Residencial Rodrigo Otávio, no Japiim, zona sul, foi entregue pelo governador Wilson Lima, em abril deste ano.

A presidente do Rotary, Macileia Leão, disse que a entidade se identificou com o Prosamin, pelas ações sociais que desenvolve nas áreas de intervenção e pelo forte apelo ambiental. “Nossa missão, na entidade, é servir ao próximo, difundir a integridade e promover iniciativas nessa linha. As pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo”, declarou.

O Rotary é formado por uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que atuam por meio de projetos sustentáveis em diversas áreas e segmentos, como alfabetização, paz, saúde e recursos hídricos. A organização possui cerca de 46 mil clubes, em todo o país.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Hapvida perde processo e vai pagar R$ 15 mil a paciente

Meia Maratona Sustentável do Amazonas terá premiação em dinheiro e bolsas de estudos

Grupo de apoio à criança e ao adolescente com câncer no AM celebra 24 anos com tradicional feijoada