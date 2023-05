OAB-AM promove Sarau em homenagem às mães advogadas

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, está se preparando para sediar o inspirador evento “Sarau para viver e sonhar nossos sonhos por nossos filhos”, que homenageará mães advogadas e será realizado nesta sexta-feira, (19/5), das 14h às 17h, no miniauditório da sede da OAB-AM, localizado na Avenida Umberto Calderaro Filho, n° 2000, bairro Adrianópolis.

O “Sarau para viver e sonhar nossos sonhos por nossos filhos” tem como objetivo celebrar a vida, a música e prestar homenagem às mães advogadas, em uma tarde repleta de emoção e significado. O evento contará com apresentações de música ao vivo, proporcionando um ambiente acolhedor e descontraído para os participantes.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, destacou a importância desse evento para a advocacia.

“Estamos muito entusiasmados em promover esse sarau, que busca trazer momentos de reflexão e celebração. É fundamental cuidarmos dos nossos sonhos e lutar para que as futuras gerações tenham um futuro brilhante. A OAB-AM, por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, reafirma seu compromisso em defender os direitos de todos e promover eventos que fortaleçam os laços entre as pessoas”,

De acordo com a presidente da Comissão Dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-AM, Yaci Derzi, o evento festivo alusivo às mães será um momento de compartilhar experiências culturais e fomentar a convivência social.

“Iremos homenagear as mães que fazem parte da OAB Amazonas, objetivando enaltecer o papel importante da mãe na formação de seus filhos. Sabemos que nós enquanto mães ao prestarmos serviços fora do lar é muito difícil e preocupante quanto a formação de nossos filhos. No entanto, conseguimos superar os obstáculos e sentimo-nos orgulhosos das alegrias que nos são proporcionadas por eles. E o Sarau para viver e sonhar nossos sonhos por nossos filhos é um evento onde iremos apresentar valores artísticos, um momento para somar conhecimentos. Enfim, vamos compartilhar experiências culturais e fomentar a convivência social entre as mães e filhos da advocacia amazonense”,

informou Yaci.