Turnê de Lulu Santos esgota Mesas Ouro em Manaus; restam ainda setor Prata e Frontstage

Manaus (AM) – Provando que é sucesso absoluto que ultrapassa gerações, o cantor Lulu Santos esgotou ingressos de um setor do seu show em Manaus em menos de 10 dias, após o início das vendas. O artista se apresenta com a turnê ‘Barítono’ no Studio 5, no dia 15 de setembro.

O show do artista, que celebrou seus 70 anos no início de maio, dispunha de três setores (Mesas Ouro, Mesas Prata e Frontsrage). No entanto, agora só Mesas Prata e Frontstage estão disponíveis.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos nos pontos físicos e pela internet.

Os clientes devem dirigir-se às centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium, para adquirir seus bilhetes. Aqueles que optarem comprar pela internet, devem acessar o site BaladaApp (https://baladapp.com.br/a/lulu-santos-baritono-manaus-am-15-de-setembro-de-2023/3958).

Barítono

‘Barítono’, a nova turnê de Lulu Santos estreia no Brasil a partir de junho e chega em Manaus no dia 15 de setembro, no Studio 5 Centro de Convenções.

O nome da turnê é mais uma forma de homenagear um dos maiores artistas da Música Popular Brasileira (MPB).

“Admiti tardiamente várias coisas importantes sobre mim, entre elas o fato de ser um barítono, cantor de tessitura vocal grave. Desde que ‘assumi’ essa condição, facilitou enormemente minha vida e arte. Percebi que se baixasse mais um tom, algumas canções voltariam a ser cantáveis sem sobressaltos ou esforço”, explicou Lulu.

A turnê ‘Barítono’ vai passar por 16 cidades brasileiras, além de Manaus. Antes disso, Lulu levou a turnê para os Estados Unidos.

*Com informações da assessoria

