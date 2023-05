Governo oferece 14% de reajuste aos servidores da educação

Sinteam e a Avamseg devem se reunir com a Assembleia Geral para deliberar com a categoria

Manaus (AM) – Na tarde desta segunda-feira (29), a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Cabo Maciel (PL), participou de mais uma rodada de negociação entre o secretário Geral de Governo, Sérgio Litaiff, e os representantes dos servidores da Educação.

Estiveram presentes a representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), Profª Ana Cristina Rodrigues, e as representantes da Associação dos Servidores Administrativos da Educação (Avamseg), Cléia Branches e Raynara Pinheiro.

Na reunião foi oferecida pelo Governo a proposta de 14% de reposição salarial, abono das faltas mais reembolso, com data a ser definida para respectiva restituição, a formação de uma comissão para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação e progressão vertical.

Com a proposta em mãos, o Sinteam e a Avamseg devem se reunir com seus membros em uma Assembleia Geral para deliberar com a categoria. “As representantes vão levar para os Servidores da Educação a sugestão do Governo e ficou pré-estabelecida uma segunda rodada de reunião para a quarta-feira (31), na Sede do Governo”, declarou Cabo Maciel.

O deputado também reiterou o compromisso da Comissão de Educação pela Educação do Amazonas. “Seguiremos presentes na intermediação entre a categoria e o Governo do Estado, na pessoa do governador Wilson Lima, que abriu esse canal de diálogo com o Secretário Geral de Governo, Sérgio Litaiff. Os servidores da educação podem contar conosco”, finalizou Cabo Maciel.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Desconto no contracheque de professores em greve é mantido pelo Governo do Amazonas

Governo do AM retomará negociações com professores perante fim da greve, diz nota

PL cria programa de prevenção contra práticas de agressividade nas escolas