Gilberto Gil fala sobre envolvimento com homens: “Vibrante”

Gilberto Gil, cantor, concedeu entrevista à Veja, e confessou que já se envolveu com homens. O cantor filosofou sobre o assunto, mas deixou claro que foi numa época que sua sexualidade se encontrava mais “vibrante”.

“Atraído como tenho sido pelas mulheres, nunca. Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura do trato, já tive proximidade com a sexualidade de outro, de outros”, começou ele. começou ele.

Vibrante

“ Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim. Como disse, houve épocas em que ela se aproximou de outros, mas nunca na mesma forma como de outras. Para mim, jamais foram coisas iguais”, comentou.

O cantor ainda esclareceu o boato de que, no passado, teve envolvimento com Caetano Veloso. “[…] Encarava essas especulações como consequência da nossa proximidade, dos nossos gostos e do encantamento mútuo. Talvez isso pudesse provocar fantasias a respeito do que seriam possíveis “desembocares” de sexualidade entre nós, o que sempre tratamos com naturalidade”, explicou.

