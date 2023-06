O número de mortos em uma colisão de trem no leste da Índia subiu para 120 pessoas, enquanto outras 850 ficaram feridas, informou a Sputnik nesta sexta-feira (2), citando fontes.

No início do dia, a mídia informou que pelo menos 50 pessoas morreram e 300 ficaram feridas na colisão de trem que ocorreu por volta das 19h20, horário local (13h45 GMT), perto da cidade de Balasore, no leste da Índia. O trem de passageiros viajava de Calcutá para Chennai.

De acordo com as informações atualizadas, como resultado da colisão, 10 a 12 carros de um trem de passageiros e o trem de carga descarrilaram. Depois de um tempo, outro trem de passageiros colidiu com eles, como resultado, mais três ou quatro vagões com pessoas descarrilaram. Segundo o relatório da AFP, o número de feridos chegou a 500 pessoas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou suas condolências às famílias das pessoas mortas na colisão.

“Angustiado pelo acidente de trem em Odisha. Nesta hora de luto, meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos se recuperem logo. Falei com o ministro das Ferrovias Ashwini Vaishnaw e avaliei a situação. Operações de resgate estão em andamento no local do acidente e toda a assistência possível está sendo dada aos afetados”, ⚠️ Colisão de trem na Índia deixa ao menos 120 mortos e ao menos 850 feridos. pic.twitter.com/FnUE7tbxQZ — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 2, 2023

