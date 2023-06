Deus ‘odeia o orgulho’: ministração de André Valadão gera polêmica na internet

O pastor, cantor e líder da da Igreja Batista Lagoinha em Orlando, André Valadão publicou em suas nas redes sociais uma foto com os dizeres “Deus odeia o orgulho”, referindo-se à comunidade LGBTQIA+. As letras estavam pintadas com o arco-íris. Durante o mês de junho é comemorado o mês do orgulho para a comunidade.

Na legenda da publicação Valadão ressaltada: “Considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade”.

Essa não é a primeira vez que Valadão se manifesta de forma incisiva contra a comunidade. “Olha como o Espírito Santo trata a promiscuidade”, disse em uma pregação. “Hoje você vê um debate de um homem que se sente mulher [e quer] competir em competições femininas. Eu vi esses dias um vídeo uma manifestação na Europa de pessoas que se sentem cachorros, de quatro, latindo na rua”.

Até o momento a publicação conta com mais de 22 mil comentários de pessoas defendendo a ideia do pastor e outras criticando o posicionamento homofóbico do líder evangélico. “Tá seguindo o Deus errado, amigão! Não vem colocar nome de Deus pra escancarar seu preconceito e ódio não.”

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), denunciou o pastor ao Ministério Público de Minas Gerais, nesta segunda-feira (5), por suposta “homotransfobia” contra pessoas LGBTQIA+.

Segundo a parlamentar que é trans, o pastor “incorreu na conduta criminosa tipificada no artigo 20 da Lei 7.716/89, relativamente à conduta de praticar e de incitar o preconceito e a discriminação homotransfóbica”.

“No que diz respeito ao conteúdo da pregação, o representado busca associar as vivências das pessoas da comunidade LGBTQIA+ a um comportamento ‘desviante’, ‘contrário às leis divinas’ e, portanto, algo a ser rechaçado e odiado”, argumentou Erika Hilton, na denúncia contra Valadão.

*Com informações da Revista Oeste

