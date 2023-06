Levantador de toadas Sebastião Jr. é atração principal do “Esquenta Parintins”, em Manaus

Parintins (AM) – O levantador de toadas Sebastião Júnior é a atração do “Esquenta Parintins”, que ocorrerá neste sábado (3). O projeto é uma iniciativa do Millennium Shopping e visa trazer o clima do Festival Folclórico de Parintins para o centro de compras. A apresentação ocorre às 17h, na praça de alimentação, e o acesso é gratuito.

“É uma oportunidade para os nossos clientes reunirem a família e amigos no shopping para matar a saudade do festival, dançar, relembrar as toadas e, é claro, se divertir”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

O centro de compras também será ponto de entrega das camisetas da Feijoada do Movimento Amigos do Garantido (MAG). Em um estande localizado próximo da recepção da torre empresarial, os participantes podem fazer a retirada da camiseta a partir deste sábado (3), das 15h às 21h, no domingo (4) das 12h às 20h, e de segunda até quinta-feira (8) das 9h às 21h. Para mais informações: 98847-6601, 99216-4399 ou 98199-5199.

Além do “Esquenta Parintins”, durante o mês de junho, a programação musical da praça de alimentação do Millennium segue com as apresentações de artistas locais. Às sextas-feiras, das 17h30 às 19h30, o cantor sertanejo Daniel Gomes faz a alegria do público que estiver curtindo o happy hour no shopping.

Aos sábados, das 12h30 às 14h30, é a vez do grupo Obsesamba fazer a trilha sonora. E, aos domingos, das 13h às 15h, a intérprete de sambas, boleros e música popular brasileira, a cantora Fátima Silva, solta a voz na praça.

