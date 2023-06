Menino de 3 anos morre em Manaus após ser torturado pelo pai em Presidente Figueiredo

Testemunhas afirmam que o suspeito chegou a queimar as mãos do filho e o chamava de "veado"

Manaus (AM) – Um menino de 3 anos morreu, nesta quarta-feira (7), em um hospital de Manaus após sofrer uma série de torturas cometidas supostamente pelo pai, na Zona Rural de Presidente Figueiredo (distante 125 quilômetros de Manaus).

O caso de violência aconteceu na região da Cacaia, como é conhecido o Lago de Balbina, em Presidente Figueiredo, região turística do estado do Amazonas.

Conforme a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o menino morava com o pai junto de outros três irmãos, sendo duas meninas e outro menino, desde que o suspeito se separou da mãe da vítima.

Testemunhas afirmam que a criança já havia sido agredida pelo pai outras vezes. Em certa ocasião, o homem chegou a queimar as mãos do menino com uma panela, dizia que ele não era seu filho e o chamava de “veado”.

Conforme apurado pela investigação da polícia, o suspeito havia batido nos pés da vítima com um pedaço de madeira. O menino teria ficado com os pés inchados e vomitou até desmaiar, momento em que o pai decidiu buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Já no posto médico, uma equipe de profissionais notou diversos hematomas no corpo da criança e chamaram a polícia. Por conta da gravidade da violência cometida contra a criança, o menino foi transferido para Manaus, onde não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Pronto-Socorro da Criança Joãozinho.

O pai do menino foi preso em flagrante e encaminhado para a 37ª Delegacia de Polícia, em Presidente Figueiredo. O delegado Valdinei Silva, titular da unidade, informou que as outras três crianças estão sendo ouvidas pela polícia. “Para gente entender melhor o que ocorreu naquela residência”, disse a autoridade.

