Crianças colombianas desaparecidas após queda de avião são encontradas com vida

Colômbia- As quatro crianças que estavam desaparecidas na Amazônia colombiana após a queda de um avião foram encontradas vivas nesta sexta-feira (09), após 40 dias. Os sobreviventes têm idades de 13, 9, 4 e um bebê de 11 meses.

O acidente ocorreu na fronteira entre Guaviare e Caquetá, que é uma selva cerrada onde foi realizado todo um trabalho de busca denominado ‘Operação Esperança’, no qual participaram mais de 120 militares do Comando de Forças Especiais do Exército e 73 indígenas.

​“Encontrámos todos vivos”, exalta o relatório divulgado pelos militares envolvidos na operação.

O presidente da Colômbia Gustavo Petro usou seu perfil oficial no Twitter para celebrar o resgate dos 4 irmãos.

“Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas”, escreveu Petro.

Identificadas como Lesly Mucutuy, de 13 anos, Soleiny Mucutuy, de 9 anos, Tien Mucutuy, de 4 anos e Cristin Mucutuy, de 11 meses estão sob cuidados médicos e até o momento não há atualizações sobre o quadro de saúde das crianças.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Relembre o caso

Uma aeronave de pequeno porte caiu no dia 1º de maio durante o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, na Amazônia colombiana, o piloto havia informado sobre falhas na aeronave, que desapareceu logo depois. Foram encontrados três corpos de adultos durante o resgate e constatado o desaparecimento de quatro crianças que estavam a bordo.

Uma das vítimas fatais do acidente era a mãe dos desaparecidos e as equipes de buscas encontraram as primeiras pistas de que as crianças tinham saído pela mata, se afastando do local do acidente. Entre os objetos estão: fraldas, a tampa de uma mamadeira, tesoura, mamadeira, um maracujá mordido e, a cinco quilômetros da cena do acidente, pegadas de criança.

O presidente Petro em entrevista à imprensa para falar sobre o estado de saúde das crianças revelou “Wilson”, não foi encontrado, ele é um dos cães farejadores que participou da operação e acabou desaparecendo durante os trabalhos de busca.

(Foto: Reprodução Redes Sociais/ Fuerzas Militares de Colombia)

“Eles estão recebendo atendimento médico (…) Amanhã minha filha faz 15 anos, é um bom presente para minha filha e para os colombianos”: o presidente Petro comemora o aparecimento das quatro crianças na selva do Guaviare. Eles não encontraram o filhote Wilson.

"Están recibiendo atención médica (…) Mañana mi hija cumple 15 años, es un buen regalo para mi hija y para los colombianos": presidente Petro celebra aparición de los cuatro niños en selva del Guaviare. No han encontrado al perrito Wilson.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/pE17uY8Aqo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 10, 2023

*Com informações do periódico El Tiempo

