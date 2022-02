Artistas como Bella Hadid, Bruna Marquezine e Luiza Sonza se arriscam nos looks que revivem a época

As tendências de moda dos anos 80 estão de volta e muitas famosas estão aderindo a moda. Desde aparição da cantora Rihanna grávida, seu estilo tem se tornado pauta nas redes sociais.

A artista é uma das adeptas aos clássicos dos anos 2000, que apesar de polêmico, tem voltado com força em diversos modelos que dão o que falar.

Tendências do anos 2000: veja famosas que aderiram a moda

Artistas como Bella Hadid, Bruna Marquezine e Luiza Sonza se arriscam nos looks que revivem a época memorável e segundo quem viveu a década, inesquecível.

O retorno de tendências, no mundo Fashion, é mais comum do que se imagina, então para refrescar sua memória, eis abaixo alguns modelos que foram febre na década. Prepara o print – ou as polêmicas.

A calça, sem dúvidas, é a peça que levanta mais opiniões contrárias quando o assunto é a moda dos anos 2000.

As clássicas calças de cintura baixa causam controvérsia, principalmente depois que a cintura alta tomou o gosto popular.

Com o grande impacto da tecnologia, a paleta de cores que se destacava era composta por tons pretos brilhantes e metálicos.

Dessa forma, é muito comum jeans de cintura baixa com tecidos mais pesados, como o jeans, e tons mais escuros.

Dentre os acessórios, o piercing no umbigo foi um marco trazido por Britney Spears, na época a principal referência de moda e beleza.



Outra tendência, que começou a ser usada neste verão, é o lenço. Eles surgiram nos anos 2000 e hoje são utilizados como tops ou acessórios para bolsa e cabelo.

