Primeiros modelos sintéticos de embriões humanos são criados por cientistas

Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido afirma ter criado as primeiras estruturas sintéticas do mundo semelhantes a embriões humanos a partir de células-tronco, ignorando a necessidade de óvulos e espermatozoides.

Essas estruturas embrionárias estão nos primeiros estágios do desenvolvimento humano: por exemplo, elas não têm coração ou cérebro. Mas os cientistas dizem que um dia poderão ajudar a entender melhor as doenças genéticas ou as causas dos abortos espontâneos.

A pesquisa levanta questões legais e éticas vitais, e muitos países, incluindo os Estados Unidos, carecem de leis que regulem a criação ou o processamento de embriões sintéticos.

O ritmo das descobertas nesse campo e a crescente sofisticação desses modelos têm alarmado os bioeticistas que se aproximam cada vez mais do limite da vida.

“Ao contrário dos embriões humanos de fertilização in vitro (FIV), onde existe uma estrutura legal estabelecida, atualmente não existe uma regulamentação clara que regule os modelos de embriões humanos derivados de células-tronco”.

“Há uma necessidade urgente de regulamentações que estabeleçam uma estrutura para a criação e uso de modelos derivados de células-tronco de embriões humanos”, disse James Briscoe, diretor associado de pesquisa do Francis Crick Institute.

A Dra. Magdalena Zernicka-Goetz descreveu o trabalho em uma apresentação na quarta-feira (14) no encontro anual da Sociedade Internacional para Pesquisa com Células-Tronco em Boston.

Zernicka-Goetz, professora de Biologia e Engenharia Biológica da CalTech e da Universidade de Cambridge, explicou que a pesquisa foi aceita em uma revista científica de prestígio, mas ainda não foi publicada. O estudo foi publicado pela primeira vez pelo The Guardian.

Zernicka-Goetz e sua equipe, junto com outra de Israel, descreveram anteriormente a criação de estruturas semelhantes a embriões a partir de células-tronco de camundongos. Esses “embriões” mostraram o início de um cérebro, um coração e um trato intestinal após cerca de oito dias de desenvolvimento.

As estruturas embrionárias que Zernicka-Goetz diz que seu laboratório criou foram cultivadas a partir de células-tronco embrionárias humanas individuais que foram forçadas a se desenvolver em três camadas distintas de tecido. Eles incluem células que normalmente desenvolveriam um saco vitelino, uma placenta e o próprio embrião.

Zernicka-Goetz explicou à CNN que as estruturas embrionárias criadas por seu laboratório são as primeiras a ter células germinativas que se desenvolverão em óvulos e espermatozoides.

“Só quero enfatizar que não são embriões humanos”, disse Zernicka-Goetz. “Eles são modelos de embriões, mas são muito interessantes porque se parecem muito com embriões humanos e são um caminho muito importante para descobrir por que tantas gestações falham, já que a maioria das gestações falha na época do desenvolvimento, quando construímos essas estruturas parecidas a embriões”.

Ela disse que, até onde sabe, foi a primeira vez que um embrião de modelo humano foi criado com três camadas de tecido. Mas enfatizou que, embora imite algumas das características de um embrião natural, não possui todas elas.

Os pesquisadores esperam que esses modelos de embriões esclareçam a “caixa preta” do desenvolvimento humano, o período de 14 dias após a fertilização, que é o limite acordado para os cientistas crescerem e estudarem embriões em laboratório.

No momento, modelos sintéticos de embriões humanos estão confinados a tubos de ensaio. Seria ilegal implantar um no útero, e pesquisas com animais com células-tronco de camundongos e macacos mostraram que, mesmo quando os cientistas tentaram implantá-los, eles não sobreviveram, provavelmente porque os pesquisadores ainda não descobriram como replicar totalmente as condições da gravidez.

Zernicka-Goetz explicou que o objetivo de sua pesquisa não era criar vida, mas evitar sua perda, entendendo por que os embriões às vezes não se desenvolvem após a fertilização e implantação.

“Sabemos muito pouco sobre esta fase do desenvolvimento humano, mas é uma época em que muitas gestações são perdidas, principalmente para fertilização in vitro”, diz Roger Sturmey, pesquisador sênior em saúde materna e fetal da Universidade de Manchester, no Reino Unido.

“Hoje, podemos dizer que esses ‘embriões sintéticos’ compartilham várias características com os blastocistos, mas é importante reconhecer que a forma como os embriões sintéticos se formam é diferente do que acontece quando um embrião normal forma um blastocisto”, disse ele.

“Ainda há muito trabalho a ser feito para determinar as semelhanças e diferenças entre embriões sintéticos e embriões que se formam a partir da união de um óvulo e o espermatozoide”.

*Com informações da CNN

