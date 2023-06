Regina Duarte alfineta Globo após ser cortada da divulgação de novela

Regina Duarte decidiu alfinetar a TV Globo, após a emissora lançar a novela História de Amor, de 1995, em sua plataforma de streaming Globoplay. Isso porque a atriz, que foi protagonista da trama na época, foi cortada do cartaz promocional. Além dela, José Mayer também não apareceu.

Em resposta, Regina Duarte compartilhou algumas fotos antigas da época da novela, em que aparece ao lado de atores que estiveram no folhetim. No Instagram, ela falou sobre o trabalho e escreveu: “Me dá prazer me incluir no rol deste elenco maravilha”, disse em um tom irônico.

“O #tbt de hoje vem com memórias indeléveis dos bastidores da novela História de Amor, do genial Manoel Carlos, nosso querido Maneco, autor de obras primas da teledramaturgia do Brasil. Na foto 1 – Hugo Gross, Christine Fernandes, José Mayer, eu, Cláudio Lins e Carolyna Aguiar. Na foto 2 – Bia Nunes, eu, Cláudia Mauro e Cris Fernandes. Na foto 3 – Carla Marins e eu. Carla fingindo gravidez de Joyce. Reparem que, mais uma vez, estou sendo bem sincera: me dá prazer me incluir no rol deste elenco maravilha (risos)” , falou.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu após surgirem rumores de que Regina teria ficado chateada com o corte na abertura.

“Até imagino a conversa: ‘Coloca uns pombos aí no lugar da Regina Duarte, porque eles também só fazem cagada’ (risos)”, escreveu uma usuária do Twitter. “Desde quando ela aparece na abertura? Que eu saiba é só o nome dela embaixo do pombo” , questionou outra.

*Com informações Metrópoles

