Partida entre Corinthians e Santos é marcada por insegurança em estádio

Corinthians e Santos se enfrentaram durante a última quarta-feira (21) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a partida foi marcada pela interrupção do jogo aos 41 minutos do segundo tempo pela falta de segurança na Vila Belmiro.

Com o placar de 2 a 0 para o Corinthians, a torcida do Santos começou a disparar sinalizadores em direção ao gramado, na área que o goleiro corinthiano Cássio estava.

O árbitro Leandro Pedro Vuaden decidiu terminar a partida quando percebeu que os torcedores continuavam com a atitude. Os policiais precisaram reforçar a segurança dos jogadores no gramado, mas mesmo assim, os torcedores jogavam objetos em direção ao campo.

O Corinthians abriu vantagem com os gols de Yuri Alberto e Ruan Oliveira no primeiro tempo.

Jogadores do Santos saem correndo para o vestiário e torcida atira mais bombas no gramado



Vuaden encerrou a partida antes dos 90 minutos com o Corinthians vencendo por 2 a 0; os gols do jogo foram marcados por Yuri Alberto e Ruan pic.twitter.com/VtQOMoKAMy — ge (@geglobo) June 22, 2023

*Com informações da CNN

