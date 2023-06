Jornal francês chama Lula de “decepção” e “falso amigo do Ocidente”

A edição desta sexta-feira (23) do jornal francês Libération mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capa, chamando-o de “a decepção” e de “falso amigo do Ocidente”.

Segundo o jornal, Lula “era esperado como um messias, mas sua imagem ficou um pouco manchada”. A publicação se dá durante uma visita de Lula a Paris nesta semana, onde ele participou da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global e reuniu-se com o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta sexta.

As críticas se baseiam principalmente pela posição de Lula em relação à guerra na Ucrânia.

“O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos. Especialmente quando se trata de condenar ao ostracismo o novo pária do Ocidente: a Rússia, culpada por uma intolerável invasão na Ucrânia. Como o resto da América Latina, que ele pretende representar no cenário internacional, Lula condena, mas não sanciona. Pior: ele assegura que a responsabilidade também está no fato do Ocidente reivindicar apoio incondicional a Kiev” , diz a publicação.

O Libération também criticou o convite que Lula fez em maio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para uma reunião entre líderes da América do Sul em Brasília.

“Apesar desses confrontos diplomáticos, o relacionamento continua muito mais tranquilo do que com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora os resultados da cooperação renovada entre europeus e brasileiros não estejam consolidados, ela gira principalmente em torno de dois temas opostos: meio ambiente e livre comércio” , declarou o jornal

O acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, fortemente defendido por Lula, também foi citado pela publicação, que diz que promover exportações da agropecuária vai contra o compromisso do presidente brasileiro com a preservação do meio ambiente.

