‘Procura-se um político humanizado’ é tema em evento nacional que acontece em Manaus

A estrategista de marketing e CEO da Agência Porto e Estúdio Inspiração, Hélida Tavares, é uma das palestrantes do evento nacional que acontece em Manaus, dia 29 - com inscrições online

Manaus (AM) – A CEO da Agência Porto e Estúdio Inspiração, Hélida Tavares, estrategista de marketing, está entre as palestrantes do evento Imersão Presencial de Marketing Político – Método Ágil em Manaus, no dia 29 de junho.

Hélida, que tem mais de 20 anos de experiência em projetos de comunicação e marketing, vai abordar uma das principais dores do marketing digital de um politico: ser humanizado nas redes sociais e na vida real.

Como destaque ela vai dar mais de 10 estratégias de sucesso que têm dado certo no dia a dia e em campanhas!

E também vai falar sobre o poder do marketing de podcast para os políticos, baseado nos cases de sucesso do Estúdio Inspiração, em Manaus!

O evento é destinado para políticos, candidatos e assessores e quem quer aprender sobre marketing político!

Como participar

Os interessados em participar da imersão de Marketing Político devem fazer a inscrição no site oficial do evento (https://imersaomarketingpolitico.com.br/).

Serão 12 horas de aulas, com conteúdos exclusivos, ministradas no Tropical Executive Hotel.

O evento é dirigido por Markinhos Markes é um dos profissionais do marketing político mais renomado do Brasil, está há 16 anos sem perder uma eleição e também compartilhará sua experiência na imersão.

Markinhos tem em seu último case de sucesso o governador de Roraima, reeleito de forma histórica!

Marketing humanizado

Hélida Tavares irá apresentar ao público as multiformas de humanizar a figura política, dando destaque o uso de uma ferramenta que vem numa crescente entre produtores e consumidores: o podcast.

A estrategista de marketing pontua que um dos diferenciais é ter ciência de quatro pilares necessários para humanizar o cliente: emoção, empatia, ética e estar atentado no trends.

“Só quem faz marketing político sabe da dor que é manter um perfil humanizado, as vezes, existe falta de conhecimento de quem opera o marketing digital, e às vezes também o assessorado não coopera porque nao gosta”, explica

Na palestra, Hélida também apresentará dados de pesquisas recentes sobre o que as pessoas querem dos políticos nas redes sociais, além de mostrar o que, de fato, os seguidores querem dos políticos nas redes sociais, e muito mais.

O que traz a imersão

Com uma metodologia dinâmica e eficaz, o curso vai preparar o participante para atuar em campanhas eleitorais de diferentes níveis, seja como consultor político, assessor de comunicação ou estrategista de marketing.

Além de Hélida e Markinhos, outros profissionais irão contribuir com a formação dos participantes da imersão.

Cibele Marques vai apresentar um conteúdo sobre Pesquisa de Neuromarketing; o procurador da Fazenda Nacional, Allan Titonelli irá abordar Direito Eleitoral versus Marketing Político; Reirivelton Fernandes, que é especialista em Negócios, vai palestrar sobre Gestão e Liderança de Equipes’; já Sérgio Oliveira, que coordenou as campanhas do senador Randolfe Rodrigues e do prefeito de Macapá, Antônio Furlan, vai falar ao público sobre Criatividade e Produção de Vídeo’.

O investimento é de R$ 497, com a facilidade do parcelamente em até seis vezes sem juros.

Além do conteúdo ministrado durante as 12 horas de aulas, o público irá ganhar um kit de boas vindas, certificado e um super bônus que garantirá oito encontros online para mais discussões sobre o tema.

*Com informações da assessoria

