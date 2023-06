Oito detentos fogem de presídio escalando paredes com cordas de lençol no AM

Coari (AM) –

Oito detentos fugiram de um presídio, na madrugada de sábado (24), no município de Coari (a 363 quilômetros a oeste de Manaus). Durante a fuga, os homens utilizam lençóis como cordas, para escalar as paredes do local.

De acordo com informações da polícia, por volta de 2h da madrugada, quando os homens serraram as grades das celas dois e três do pavilhão da ‘correção’ e escalaram os muros, improvisando lençóis como cordas.

Policiais militares fizeram buscas pelo local, mas os detentos ainda não foram encontrados. As buscas seguem sendo feitas.

Os detentos foram identificados como Adrion de Souza Monteiro, Alisson da Silva Farias, Antônio Carlos dos Santos, Brenalt Santana de Souza, Jadson Mesquita dos Santos, Klaive Araújo de Souza, Ediney Lima da Silva e Elkeson Carvalho de Melo.

