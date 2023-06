Manaus sofre apagão de energia, após desligamento de disjuntores 

Empresa já iniciou a retomada do fornecimento de energia

Falha no sistema

Bairros de Manaus, além dos municípios de Iranduba e Manacapuru, ficaram sem fornecimento de energia elétrica durante as primeiras horas dessa sexta-feira (30).

Por meio de nota, a Amazonas Energia informou que às 4h03, houve um desligamento de disjuntores de fronteira ao Sistema Interligado Nacional (Lechuga-Manaus) que afetou as subestações de Aparecida, Cachoeirinha, Flores, Iranduba, Manacapuru, Ponta Negra, Redenção, Seringal, Santo Antônio e V8.

Ainda de acordo com a concessionária, a empresa já iniciou a retomada do sistema, autorizada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

