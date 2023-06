Troca de tiros deixa cinco mortos em Rio Preto da Eva

Em confronto com policiais militares do Comando de Operações Especiais (Coe) da Polícia Militar, cinco homens foram baleados e morreram na manhã desta sexta-feira (30), na comunidade Bom Jesus, quilômetro 152, no município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

De acordo com o comandante do Coe, capitão Szezypior Neto, a guarnição realizava monitoramento de um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas, ao fazer a abordagem, os policiais foram recebidos com tiros de fuzil.

Revidando o ataque, os policiais atiraram contra os suspeitos, que morreram na hora. Foram apreendidos quatro fuzis, uma espingarda calibre 12 e munições. O caso foi registrado no 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município.

