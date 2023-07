Vídeo: torcedores do Garantido denunciam bloqueio de entrada no Bumbódromo

De acordo com os vídeos, um dos militares chega a ameaçar as pessoas que estavam em frente ao portão de acesso

Parintins (AM) – Vídeos e fotos estão circulando nos grupos de whatsapp na manhã deste domingo (3), denunciando a truculência de policiais militares nos bastidores contra as pessoas que estavam aguardando na fila para ter acesso à arena do garantido. As imagens mostram a área interna do garantido com vários lugares vazios na arquibancada.

De acordo com os vídeos, um dos militares chega a ameaçar pessoas que estavam em frente ao portão de acesso. “Vão sair ou vão levar porrada”, teria dito um dos policiais, segundo uma torcedora do Garantido.

Confira os vídeos:

Já em outros vídeos nota-se aglomeração e revolta dos brincantes, por não ter acesso ao bumbódromo. Uma das pessoas que está no vídeo afirma que o líder da batucada do boi garantido que supostamente mandou fechar o portão de entrada da arena.

Segundo a economista, Alessandra Gadellha, que é da torcida do Caprichoso, fala que muitos torcedores do garantido estiveram na arena azul, para poder assistir ao espetáculo. “Notamos a presença de muitas pessoas vestidas de vermelho e vimos muita aglomeração na entrada da arquibancada do garantido. Foi algo totalmente desrespeitoso com esses torcedores”, disse.

A assistente social, Juliana Medeiros, torcedora do garantido, mencionou que havia muitas pessoas desde cedo do dia de sábado, aguardando a entrada. “Fui uma das pessoas barradas. A fila estava fluindo, mas de repente, disseram que não tinha mais lugares, infelizmente, não é verdade. Tinha muitos lugares e, terminamos indo para outra parte da arena, tudo para não perder o festival. Uma pena que isso tenha acontecido conosco”, lamenta.

Para estudante de direito, Fabrícia Rodrigues, questiona sobre a medida adotada para o fechamento do portão. “A quem interessa tomar esse tipo de decisão? Se é uma briga entre os bois? A falta de respeito por parte da organização do festival com o torcedor do garantido, que veio de muito longe e esperando horas na fila, além da falta de cuidado dos policiais com os foliões. Não precisavam usar agressão e nem ameaças para conduzir essa situação desnecessária”, pontua.

A assessoria do boi Garantido disse apenas que não estava sabendo da situação, mas que iria apurar o caso.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas, mas até o fechamento desta matéria não obteve reposta.

