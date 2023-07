Garantido abre primeira noite do 56º Festival Folclórico de Parintins

Parintins (AM) – O Boi-Bumbá Garantido abriu, nesta sexta-feira (30), a primeira noite do 56º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), levando a galera vermelha e branca ao delírio. O evento ocorre no Bumbódromo e segue até o domingo (2).

O 56º Festival Folclórico de Parintins é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Neste ano, o evento foca em três pilares: cultura, turismo e sustentabilidade.

Com início às 21h, o boi do coração na testa defendeu, durante duas horas e meia, o tema da agremiação deste ano: “Garantido por Toda Vida!”. O tema visa promover um manifesto dos povos da floresta em defesa da vida, ressalta que é preciso lutar para que a intolerância não divida e empobreça culturalmente o mundo.

O presidente interino do Garantido, Adson Silveira, falou um pouco do trabalho desenvolvido para levar o bumbá para a arena. “Depois de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço da galera, e esforço dos kaçauerés, nós chegamos aqui. O trabalho foi intenso, um trabalho de três meses. Nossa Comissão de Arte concebeu o projeto e foi executado pelos nossos artistas. É em defesa da vida [o tema], da vida das pessoas, dos vegetais, dos animais, da floresta”, disse Adson.

A agremiação conta com aproximadamente 2.500 brincantes e para as três noites deve levar 17 alegorias e módulos para surpreender os torcedores da baixa do São José, região que é o berço do bumbá Garantido. A maior alegoria da agremiação folclórica mede 21 metros de altura.

O Pajé do boi Garantido, Adriano Paketá, explicou que o amor pelo boi vem desde a infância. Segundo ele, defender o item 12 é um momento de felicidade, principalmente por sentir o amor da nação vermelha e branca.

“Mais uma vez ver o Bumbódromo lotado, essa galera vermelha e branca esperando todos os 21 itens do Garantido é muito gratificante. Essa felicidade que a nação vermelha e branca passa para a gente, a partir do momento que entramos na arena para fazer nossa evolução, faz com que o coração pulse mais forte e a emoção vem a flor da pele. E a energia emanada de todos eles faz com que a gente se sobressaia”, afirmou Paketa.

Durante a apresentação do ritual indígena, o bumbá homenageou o cacique Raoni Metuktire, líder indígena brasileiro da etnia Kayapó, reconhecido internacionalmente pela defesa dos povos indígenas, que esteve presente na apresentação do Garantido na arena de Parintins.

A engenheira Daniele Braz, 30, estava na galera do Garantido desde o início da manhã. Ela veio de Manaus, especialmente, para assistir à apresentação e estava na fila para garantir os primeiros lugares na arquibancada do boi do povão, desde o início da manhã de sábado.

“Eu sou Garantido desde criança, desde quando eu me entendo por gente eu torço pelo Garantido. Eu não tenho nem palavras para dizer o que é torcer pelo Garantido. A gente enfrenta o sol, a gente enfrenta chuva. Estamos aqui todo o ano para prestigiar o que o Garantido vai apresentar e prestigiar o Festival Folclórico, porque é a nossa maior riqueza. Por toda a Vida e por todas as outras vidas que tiver eu sou Garantido”, pontuou a torcedora.

*Com informações da assessoria

