Hospital Jofre Cohen situado em Parintins inicia parceria com Hospital Sírio Libanês

Parintins (AM) – A Prefeitura de Parintins iniciou uma nova parceria com o Hospital Sírio Libanês para qualificar os serviços no hospital Jofre Cohen. Dois representantes do Sírio Libanês estiveram no município reunindo com o secretário de Saúde, técnicos da secretaria, direção geral do Jofre Cohen e com servidores da unidade hospitalar.

A parceria é voltada para o melhoramento dos atendimentos de urgência e emergência no Jofre Cohen, utilizando conhecimentos de um dos hospitais mais importantes da América Latina.

De acordo com o secretário Clerton Rodrigues, é mais uma ação da gestão do prefeito Bi Garcia em busca de melhores serviços para a população. Rodrigues destaca ainda que uma equipe de oito profissionais de Parintins irá viajar até São Paulo para uma nova fase do projeto.

“Vamos trazer todas as experiências de gestão para melhorar a qualidade de atendimento no hospital Jofre Cohen. A meta da gestão do prefeito Bi Garcia é sempre buscar parcerias positivas. Na semana passada, o hospital Jofre Cohen completou 20 anos de reinauguração e comemoramos iniciando essa fase importante para nossa unidade hospitalar”, frisa Clerton.

A Prefeitura, em conjunto com o Sírio Libanês, já realizou curso de pós-graduação para servidores da Secretaria de Saúde e envio de estudantes para estágio em Parintins. A Secretaria também atua com importantes parcerias com o hospital Albert Einstein, Fundação Osvaldo Cruz, UFAM, UEA e outras instituições.

*Com informações da assessoria

