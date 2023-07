Governo participa de debate do BID sobre desafios e oportunidades para a Amazônia 

Secretário Marcellus Campêlo contribui nas discussões com a experiência exitosa de programas financiados pelo banco, no Amazonas

Representando o governador Wilson Lima, o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), engenheiro civil Marcellus Campêlo, participa nesta quinta-feira (06/07), em Letícia, na Colômbia, do encontro Desafios e Oportunidades para os Centros Urbanos da Amazônia.

O evento é promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e conta com a presença de governos locais, regionais e nacionais, além de organizações internacionais, acadêmicos e representantes da sociedade civil.

Os debates buscam ideias que viabilizem o desenvolvimento econômico e social da região em um meio ambiente sustentável. Durante o evento, o Governo do Amazonas fará sua participação mostrando as experiências do Estado com programas que contam com financiamento do BID. O Amazonas tem projetos exitosos no enfrentamento de desafios como requalificação urbana, educação, reassentamentos e sustentabilidade.

“Nessa reunião vamos contribuir e falar sobre esses desafios que as cidades da Amazônia têm em relação ao seu desenvolvimento urbano. Vamos demonstrar o que já executamos aqui, e também falar um pouco das dificuldades dos municípios da Amazônia, especialmente em relação aos serviços básicos, como água, esgoto e gestão de resíduos sólidos, elementos fundamentais para a qualidade de vida da população”, aponta Campêlo.

O Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), “case” de sucesso ao longo de 16 anos de execução e citado formalmente pelo BID como um dos projetos de reassentamento mais exitosos financiados pelo banco em todo o mundo, é um dos exemplos relevantes levados pela comitiva do Amazonas.

Executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Sedurb, o Prosamin já reassentou mais de 80 mil pessoas de área de risco de alagação às margens de igarapés de Manaus e em Maués (a 276Km de Manaus), município que recebeu o Programa de Saneamento Integrado (Prosai).

Educação

O Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação no Amazonas (Padeam) é outro projeto do Governo do Amazonas com financiamento do BID, que será levado como contribuição aos debates em Letícia.

Executado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), a iniciativa atua tanto na construção de unidades educacionais como na qualificação dos servidores, melhoria e ampliação da conectividade na rede estadual. Também conduzido pela Seduc, o Centro de Mídias, que é referência no Brasil, será apresentado na reunião.

*Com informações da assessoria

