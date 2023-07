Manaus sediará evento pioneiro em mobilidade para impulsionar desenvolvimento sustentável e reduzir desigualdades

Evento ocorre no dia 13 de julho com participação do prefeito David Almeida no centro de Manaus

Manaus (AM) – Manaus será palco de um marco no desenvolvimento urbano sustentável com a chegada do projeto AcessoCidades, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Entre os dias 10 e 13 de julho, especialistas e membros da comunidade local se reunirão no Casarão de Inovação Cassina, no Centro, para discutir e desenvolver soluções em mobilidade urbana que visem a equidade e a sustentabilidade.

No dia 13 de julho, às 8h30, com a participação do prefeito David Almeida, do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins e do coordenador do projeto AcessoCidades/FNP, César Medeiros, será apresentado um diagnóstico sobre acessibilidade e mobilidade na cidade, com foco em questões de classe, raça e gênero. Além disso, referências nacionais e internacionais serão discutidas como parte de um esforço para trazer as melhores práticas em planejamento de mobilidade urbana para Manaus.

A oficina ‘Intersetorial e Participativa Planejando Políticas de Mobilidade mais Equitativas e Sustentáveis’, é a primeira ação presencial do projeto em Manaus e terá como pauta: a apresentação do diagnóstico de acessibilidade com enfoque de classes, raça e gênero desenvolvido para a cidade, bem como a discussão de possibilidades de ação sobre os problemas e desigualdades identificadas, por meio de políticas a serem incorporadas no plano de mobilidade urbana, sempre baseadas em evidências e nas melhorias práticas internacionais, além de visitas às secretarias municipais e pesquisas de satisfação com pessoas usuárias sobre o sistema de transporte público coletivo de Manaus nos terminais de integração.

A cidade foi selecionada, junto a outras dez cidades brasileiras, para receber apoio técnico para o planejamento de políticas de mobilidade que promovam a acessibilidade urbana e reduzam desigualdades. A oficina tem como o apoio a revisão e atualização de parte do plano de mobilidade, especialmente a estruturação do projeto do corredor de transporte, incluindo aspectos e políticas com recortes classe, raça e gênero.

O Casarão da Inovação Cassina foi escolhido como local do evento devido à sua acessibilidade e proximidade com várias paradas de ônibus. O local também conta com bicicletário, banheiros acessíveis e outras amenidades para garantir o conforto dos participantes.

Um dos destaques do evento é o envolvimento direto da população, que será convidada a participar de atividades interativas. Essa abordagem inclusiva permitirá que os moradores compartilhem suas experiências e perspectivas, contribuindo para o desenvolvimento de políticas de mobilidade mais eficazes e representativas.

“Essa iniciativa é uma oportunidade de ouro para trazer mudanças positivas e duradouras para a mobilidade urbana em nossa cidade, priorizando a sustentabilidade e a inclusão”, afirma um representante da FNP.

Sobre o AcessoCidades

O projeto AcessoCidades é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) apoiada pela União Europeia, em parceria com a Conferederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Espanha) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (Itália). O projeto tem como objetivo contribuir para qualificar as políticas de mobilidade urbana como ferramenta para integração das políticas de desenvolvimento urbano sustentável e redução da desigualdade.

Dentre as atividades já realizadas pelo projeto, destacam-se a troca de experiências entre municípios, visitas técnicas guias de boas práticas e capacitação de técnicos e gestores no uso de dados para a gestão da mobilidade.

O apoio técnico do projeto teve início ainda em 2022, com a realização de oficinas e reuniões on-line e continuará durante todo o ano de 2023.

