PC-AM recupera 122 veículos durante operações deflagradas no primeiro semestre de 2023

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), recuperou 122 veículos, entre carros e motocicletas, além de 4 motores, com restrições de roubo ou furto, durante as operações deflagradas ao longo do primeiro semestre deste ano, em Manaus e no interior do Estado.

O delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, destacou que todos os veículos recuperados e apreendidos são oriundos de crimes como roubo e furto ocorridos na capital e interior. O intuito dos criminosos é, na maioria das vezes, adulterar os veículos e vendê-los nas redes sociais ou levar para desmanche para que as peças sejam reutilizadas.

“Durante esses seis primeiros meses de 2023, foi possível identificar, localizar e apreender diversos veículos. Também houve flagrantes e cumprimentos de mandados de prisão de alguns autores destes crimes. No decorrer das investigações foram apreendidos 69 carros e 53 motocicletas, que totalizaram 122”, explicou Barreto.

Conforme a autoridade policial, após os veículos serem localizados, eles foram levados à sede da unidade policial, onde foram realizados todos os procedimentos. Em seguida, os donos foram contatados para buscá-los.

Denúncias

Caso tenha conhecimento sobre a localização de veículos provenientes de ações criminosas, bem como sobre o paradeiro de criminosos, entre em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

O Boletim de Ocorrência (BO) pode ser registrado no Distrito Integrado de Polícia (DIP) mais próximo; na Delegacia Virtual (Devir), no endereço eletrônico: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/, ou diretamente na DERFV, localizada na rua Adelaide Carraro, bairro Planalto, zona centro-oeste da cidade.

