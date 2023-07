Academia de Líderes: projeto desenvolve equipes de alta performance

O que leva um negócio a prosperar? Ter um produto de qualidade não é suficiente se não houver colaboradores motivados e comprometidos. Por isso, montar uma equipe de alta performance é essencial para quem deseja se destacar no mercado. Criado pelo Ceo & Founder do Instituto Brasileiro de Vendas & Varejo (IBVV), Marcelo Salum, o projeto “Academia de Líderes” busca capacitar líderes para estimular esse desempenho.

A missão da proposta, segundo o especialista em Varejo, é compartilhar todo o conhecimento adquirido ao longo de mais de 25 anos de experiência à frente de grandes companhias, reconhecendo a importância do papel do líder na gestão.

“O líder é o responsável por identificar os potenciais de cada colaborador, impactando na produtividade e nos resultados de uma empresa. Nosso objetivo é transformar pessoas e organizações para atingir resultados extraordinários”, enfatiza.

Indicado para empreendedores, gestores e empresários (tanto os ativos quanto os futuros), o treinamento de 15 horas é dividido em cinco módulos: Liderança, Pensamentos e Mudanças; Ferramentas de gestão; Marketing Pessoal & Postura Ética; Modelos de Negócios & Tendências; Planejamento Estratégico & Plano de Negócios.

“No primeiro módulo, falamos sobre como manter o equilíbrio entre gestão de pessoas, lucratividade e resultados. Já no segundo, pontuamos as ferramentas de gestão, ancoradas a meta liderança. No terceiro, mostramos a importância de usarmos nossa marca pessoal para tracionarmos nossos negócios e atingirmos nossos objetivos. Tudo isso pautado nos valores éticos. No quarto módulo, destacamos as principais tendências e identificamos oportunidades para disrupção e inovação do negócio. E, no quinto, ensinamos o líder a construir um ‘plano de voo’, estratégias para impactar uma empresa”, explica.

De acordo com Salum – que compartilha informações sobre o tema em seu perfil do Instagram (@marcelo.salum) –, os treinamentos podem ser realizados “incopany”, a partir da inscrição no site do IBVV (www.ibvv.com.br).

“Nosso método é validado, pois já realizamos treinamento para 50 turmas com mais de cinco mil participantes. Com a ‘Academia de Líderes’, conseguimos aprimorar as habilidades dos gestores, empresários e empreendedores e alavancar os objetivos do negócio”,

observa.

Estratégias de Sucesso

Gerar soluções e estratégias junto ao varejo, impulsionando talentos, é a missão do IBVV. Nesse cenário, além da “Academia de Líderes”, o Instituto conta com diversos tipos de consultorias, focadas em atender as demandas do mercado.

Referência como mentor de Negócios da Região Norte, Salum comenta que, nesses processos, é realizada uma ‘anamnese empresarial’ para identificar os elos fracos de uma empresa e estabelecer as melhores soluções.

“Assim como um médico precisa fazer um diagnóstico para receitar determinado medicamento, nós fazemos uma análise do que falta, do que é importante, para sugerir um conjunto ações e soluções que impulsione o negócio, gere sinergia e proporcione resultados. Afinal, negócios são sonhos, oportunidades e ganhos”.

*Com informações da assessoria

