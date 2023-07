Literatus inaugura laboratório de Radiologia com equipamentos modernos

Manaus (AM) – O Centro de Ensino Literatus inaugurou, esta semana, seu segundo Laboratório de Radiologia, na unidade Paraíba. Com equipamentos modernos, o novo espaço simula a prática onde exames de raios X são realizados.

A inauguração contou com a participação de uma das turmas do curso técnico de Radiologia. Os alunos foram apresentados ao novo laboratório com uma exposição prática de como deverá ser usado.

Para a coordenadora pedagógica do Literatus, Mariele Marques, o novo laboratório reforça o compromisso do centro em tornar mais dinâmico o ensino-aprendizagem.

“Queremos que nossos alunos tenham, de fato, uma vivência prática, além do contato deles com a teoria. É a segurança do aprender, tornando sua aprendizagem mais significativa. Além de toda a parte teórica, a prática no laboratório faz com que os alunos sintam-se mais seguros”, afirma.

A diretora-presidente do Literatus, Elaine Saldanha, também destaca as metodologias ativas aplicadas no centro, nas quais os alunos são estimulados a resolver problemas reais e muitos deles nos espaços dos laboratórios.

“A prática é fundamental dentro do processo de ensino-aprendizagem no Literatus e temos orgulho de inaugurar o segundo laboratório de Radiologia, assegurando à sociedade que os nossos alunos vejam na prática aquilo que irão vivenciar nas unidades de saúde”, ressalta.

Aliado no diagnóstico médico

Quem já não passou na vida por uma máquina de raios X e, mais ainda, quem nunca torceu pra que o exame não precisasse ser refeito? A radiologia é um dos principais aliados para o bom diagnóstico médico e saber manipular os equipamentos e posicionar o paciente corretamente são fundamentais para que o exame seja bem-feito.

A professora e tecnóloga em Radiologia, Maria Alcinei Mendonça, explica a importância das aulas práticas principalmente no momento em que os alunos passam pelo estágio obrigatório. “Nessa hora, eles vão trabalhar diretamente com os pacientes. Então, já precisam saber o que irão fazer lá. Inclusive eles só vão para o estágio se souberem realmente manusear o equipamento e posicionar o paciente”, explica.

No laboratório, os alunos não têm contato com radiação ionizante, mas na vida real tanto ele quanto os pacientes, sim. Por isso, é tão importante saberem fazer um exame sem que o paciente precise se expor novamente à radiação, ressalta Maria Alcinei.

O laboratório de radiologia do Literatus é composto de um equipamento de raio x fixo e seus acessórios, uma sala de câmara escura onde os alunos são ensinados como eram processadas as imagens (filmes) na processadora automática e negatoscópios para melhor análise das imagens.

Alunos ansiosos pela prática

Jessica Coelho da Silva é aluna do curso técnico em Radiologia. Ela conta que sempre gostou da área de saúde e que viu na Radiologia uma ótima opção de atuação neste mercado. Ela estava feliz em conhecer o novo laboratório porque sabe da importância da prática dentro da atividade.

Tiago Cativo está há 6 meses estudando Radiologia. É seu primeiro contato com a área de Saúde e também estava ansioso para ter aulas práticas. “O laboratório é totalmente necessário porque a gente sabe que podemos aprender bastante na teoria, mas sem a prática, não conseguimos ir muito longe”, comenta.

