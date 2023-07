Autor nordestino une lendas medievais e indígenas para escrever livro

As diversas e ricas fontes de inspiração do autor desembocaram em um enredo audacioso e inusitado

Ao chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, pequena cidade francesa, ponto inicial do “Caminho de Santigo de Compostela”, o escritor piauiense Jose Nelson Freitas Farias sentiu um chamado. Embevecido pela paisagem medieval, foi transportado em memórias para as histórias que ouvia na infância e adolescência.

O escritor soube naquele momento que precisava colocar todas as experiências que viveu e viveria na peregrinação em um livro. Começava a nascer naquele momento a trilogia “O Segredo do Caminho”, da Coleção os Guardiões do Caminho – O Colar Universal, cujo primeiro volume “O Chamado” foi recentemente publicado.

A obra, contudo, não se resume aos acontecidos no “Caminho de Santiago de Compostela”. O autor também buscou referências em sua época de menino vivida em Parnaíba, Piauí, e em Araioses, no Maranhão: nas brincadeiras de herói e bandido e esconde-esconde com os amigos; nos cantadores de cordel e os repentistas que ouvia no Mercado Municipal e nas histórias de assombração e lendas (Mula Sem Cabeça, Bumba-Meu-Boi, Castigo do Castelo de Pedra, entre outras), que eram contadas por sua mãe, irmã e tia.

As múltiplas, diversas e ricas fontes de inspiração de Jose Nelson só poderiam desembocar em um enredo audacioso e inusitado. Nele, lendas medievais europeias e indígenas desfilam em um universo fantástico, apresentado com muita capacidade de imaginação e senso de criatividade.

No começo, o leitor não pode deixar de sentir certa estranheza com essa mistura inesperada e ao adentrar as matas fechadas da trama, aprofundando-se em suas saborosas histórias, é arrebatado por um deleite e por uma curiosidade, que deixa a ele uma única opção: seguir a leitura e terminá-la, mesmo sabendo que sentirá saudades da trama e dos personagens.

Sinopse do livro:

Um dia as galáxias se alinharão, e esse alinhamento poderá causar o desequilíbrio das forças universais e a destruição do universo. Para impedir o alinhamento, os Magos ungiram com seus poderes 33 pedras e as lançaram no espaço. Essas pedras circum-navegaram a imensidão do universo, absorvendo sua energia para permitir a montagem do “Colar Universal”. As pedras vagaram por muitas eras e finalmente caíram, aleatoriamente, na Terra.

Para recolher as pedras, os Magos percorreram todas as galáxias em busca de um herói especial e descobriram que Yakecan e Anahi, dois índios Tupi-Guarani, seriam os escolhidos.

Os dois terão que comandar um exército, enfrentar os Guardiões do Caminho, recolher as pedras, montar o colar e entregá-lo ao Rei de Iria Flavia, antes que as galáxias se alinhem. É isso o que oferece a obra O Segredo do Caminho: admirar e conhecer esses heróis que saíram da Floresta Amazônica para salvar o universo.

*Com informações da assessoria

