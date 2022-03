Instalações de pós-Covid passam por visita técnica em Parintins

Ação é mais uma etapa do trabalho em parceria para enfrentamento da pandemia no Amazonas

Parintins (AM) – Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), realizaram, na terça (8) e na quarta-feira (9) , uma visita técnica ao município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A ação foi voltada para o acompanhamento das medidas relacionadas ao combate à pandemia.

A visita acontece em cumprimento a uma etapa do Termo de Cooperação firmado entre os órgãos para enfrentamento da doença no estado.

Foram visitados os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e inspecionados os serviços para recuperação de pacientes com sequelas da Covid-19.

O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destacou a importância da parceria com a Opas no combate à pandemia em todo o estado.

“Parintins é um dos municípios prioritários para o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Saúde, para que possamos trabalhar as necessidades de saúde da população, principalmente para as doenças que hoje demandam maior atenção devido à pandemia. A Secretaria e a Opas estão juntas em um trabalho de cooperação técnica para que as ações sejam cada vez mais qualificadas e realizadas em parceria”, disse Anoar Samad.

Inspeção

As equipes de saúde da SES-AM, da Opas e do município se reuniram para avaliar as ações de recuperação, fortalecer o trabalho em parceria e visitar o Centro de Reabilitação Pós-Covid, instalado na Policlínica Padre Vitório.

O local conta com equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfermeiro e demais profissionais dedicados à recuperação de pacientes com sequelas da doença.

As equipes realizaram ainda uma visita aos leitos de UTI do município, no Hospital Jofre Cohen, além de encaminhar processos de trabalho, que visam a melhoria da qualidade do atendimento.

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde da SES-AM, Nayara Maksoud, presente na visita técnica em Parintins, ressaltou a necessidade de ampliar o acesso à saúde e recuperação a população do município e a importância deste trabalho realizado em parceria.

“Nós estamos fazendo uma visita a um Centro de Reabilitação Pós-Covid, que foi estruturado pelo município, em parceria com a Opas, e encaminhamos alguns processos de trabalho que são importantes para que a assistência nas unidades de terapia intensiva ofertada seja cada vez de maior qualidade. Também trabalhamos na orientação aos profissionais de saúde da atenção básica do município, que devem ser protagonistas dentro de uma rede organizada do SUS”, destacou a secretária.

