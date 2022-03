HPS João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de pacientes internados

Manaus (AM)- O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, pede ajuda para encontrar os familiares de dois pacientes, não identificados, que se encontram internados na unidade.

Uma mulher, vítima de atropelamento, está internada na unidade desde o dia 26 de fevereiro. Ela foi levada ao HPS pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o serviço social, a paciente aparenta ter aproximadamente 32 anos e possui uma tatuagem no ombro direito com o nome “Jack N.V“, outra no braço direito com o nome “Wilka” e uma terceira no antebraço direito com uma flor e o nome “Amanda Vitória”.

No momento, a paciente se encontra sob os cuidados intensivos da equipe médica e de enfermagem do hospital.

O segundo paciente é um homem, de aproximadamente 45 anos, que também foi levado à unidade pelo Samu, no dia 7 de março, vítima de agressão física. Ele possui uma tatuagem no braço direito com o nome “Noemy” e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob os cuidados da equipe multidisciplinar.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização dos familiares dos pacientes que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158, ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação/SES-AM

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Interior do AM recebeu mais de R$ 1,26 bilhão para saúde desde 2019

Alunos depredam escola em Manaus

Industriário morre em grave acidente na avenida das Flores