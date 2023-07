Defesa de Daniel Silveira faz vaquinha via Pix

A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) lançou uma campanha pedindo doações via Pix para pagar “contas básicas dos familiares” de Silveira e “devolver a dignidade” ao ex-parlamentar. Silveira está preso em Bangu 8 por incitar ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e descumprir medidas cautelares.

“Vamos devolver dignidade ao nosso herói Daniel Silveira e sua família?”, pergunta o advogado Paulo Faria na postagem.

“Por estar preso ilegalmente e com tudo bloqueado, e sem nada, Daniel está passando por dificuldades inimagináveis, atingindo em cheio a sua dignidade e de sua família” , declarou.

Na campanha, Faria afirma que o valor arrecadado servirá para “compra de alimentos, pagamento de transporte de Petrópolis a Bangu 8, pagamento das contas básicas e despesas da família, consertar a máquina de lavar que estragou, ou comprar uma nova, consertar o portão danificado pela Polícia Federal, e resgatar o mínimo de dignidade”.

Poucos amigos

“Hoje, Daniel conta com ajuda de alguns poucos amigos, que conseguimos contar nos dedos de uma das mãos e ainda sobram” , afirma.

Silveira foi preso em fevereiro deste ano, por descumprimento de centenas de medidas cautelares definidas pelo STF – entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais.

Em maio, o STF derrubou o indulto presidencial concedido em 21 de abril de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) a Silveira. Com a conclusão do julgamento, a decisão da Corte é que a graça é inconstitucional.

Dessa forma, o bolsonarista começou a cumprir sua pena definitiva de 8 anos e 9 meses.

*Com informações do Metrópoles

