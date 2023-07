Casos de estupro aumentam mais de 37% no Amazonas

Dados foram divulgados na 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20).

O Estado do Amazonas registou um aumento de 37,3% no número de casos de estupros ocorridos de 2021 até 2022. Os dados foram divulgados na 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20).

A situação fica ainda mais preocupante quando analisado o número de estupro de vulneráveis no estado. De acordo com o anuário, o Amazonas apresentou o maior índice de aumento de registros, com 50,8%. Em números absolutos, passou de 388 para 591 casos.

“Realmente houve uma explosão de casos e, quando olhamos os dados com desagregação, notamos que o que mais cresceu foi estupro de vulnerável, que em sua maioria atinge crianças. Uma das hipóteses que trabalhamos, a partir de estudos de outros países, é que o fechamento das escolas ampliou a vulnerabilidade de crianças tanto de violência sexual, abuso sexual, quanto maus-tratos”, afirma Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O mesmo material também revela a situação do estado em relação aos casos de feminicídio e violências. No ano de 2021, o Amazonas teve a maior taxa de aumento de casos de violência doméstica, com 92%.

