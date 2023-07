‘Garrafa’ é morto e criminosos deixam bilhete ao lado de corpo, em Manaus

Um homem identificado como Otávio Miranda de Lima, 21 anos, mais conhecido como “Garrafa”, foi morto a tiros na rua General Carneiro, beco São Luiz, bairro São Francisco, Zona Sul, durante a tarde de quinta-feira (20).

De acordo com testemunhas, os moradores ouviram disparos de arma de fogo e quando saíram de suas casas, encontraram o jovem morto no chão, com um recado ao lado do corpo: “Morri porque sou olheiro do Coquinho, que eu fique de exemplo pra todos que tão fechado com ele, vejo vocês no inferno. Até breve Coquinho”.

O pai de Otávio disse que ouviu os disparos, mas que não conseguiu identificar quem atirou em seu filho. Ainda segundo o familiar, “Garrafa” estava sendo ameaçado por uma pessoa identificada como “Tio Éder”, que atua no Beco Mossoró.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local. O corpo foi recolhido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Cabeça é encontrada dentro de mochila e criminosos deixam recado

Jovem é morto a tiros e facção deixa recado em Manaus

Em Manaus, corpo de homem é encontrado crivado de balas e com recado