Sicredi firma parceria com o Polo Digital de Manaus para ampliar área da tecnologia

A Cooperativa de crédito é a mais nova associada do Polo Digital de Manaus, contribuindo com o avanço tecnológico do Amazonas

Manaus (AM) – O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país com mais de 7 milhões de associados, fechou mais uma parceria de sucesso no Amazonas. No último dia 13, a diretoria da cooperativa representada pelo presidente do conselho de administração, Sergio Dezordi, o diretor-executivo Francisco Motta, e o vice-presidente Rudinei Kronbauer, visitaram as estruturas do Polo Digital de Manaus.

O Polo Digital de Manaus tem como finalidade oferecer representatividade e governança para o ecossistema de tecnologia da informação. A associação também é responsável pela realização de novos projetos de inovação, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios e crescimento da região.

A nova parceria feita entre a associação e a Sicredi Vale do Cerrado visa expandir as atividades no Amazonas e proporcionar uma atuação eficaz e sólida por meio dos diferenciais do cooperativismo de crédito.

Segundo o presidente da cooperativa, a parceria busca melhorar a área tecnológica da capital amazonense. “Contribuir com o avanço tecnológico e alavancar grandes negócios sempre foi uma prioridade do Sicredi. Fazemos isso, pois acreditamos em todo o potencial das regiões que estamos inseridos”, contextualiza Sergio Dezordi.

A adesão ao Polo Digital deve permitir que a cooperativa incentive o fomento das atividades ligadas à tecnologia da informação e comunicação (TIC) em todo o Amazonas.

‘’Não poderíamos estar mais contentes com essa nova parceria. Manaus possui um alto número de projetos e empresas que contam com o apoio da associação para melhorar seus negócios. Somos reconhecidos pela nossa inovação e acreditamos que temos muito a contribuir com todos os associados do Polo Digital ‘’, afirma o diretor-executivo da cooperativa, Francisco Motta.

Conforme o estudo realizado pela Fundação de Pesquisas Econômicas (FIPE), divulgado em 2020, que avaliou os Benefícios Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia Brasileira, a cada R$ 1 concedido em crédito pelas Cooperativas são gerados R$ 2,45 no PIB da economia e a cada R$ 35,8 também concedido por cooperativas, uma nova vaga de emprego é criada no país.

A Sicredi Vale do Cerrado acredita que movimentar a roda da economia é também criar oportunidades de inovação e crescimento para que novos negócios sejam realizados, e isso acarreta geração de novas fontes de renda, fomentando a economia local.

O estudo avaliou ainda dados econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito entre 1994 e 2017 e cruzou informações do IBGE. Evidenciou que o cooperativismo de crédito incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando o empreendedorismo local.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 227 municípios e possui 296 agências, para o atendimento a mais de 1 milhão de associados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sicredi inaugura agência em Manacapuru com a proposta de promover educação financeira

Sicredi abre linhas de créditos para empreendedores de Parintins

Mesmo com queda em junho, Amazonas segue entre como Estados com mais inadimplentes