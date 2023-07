Estudos indicam que vítimas de submarino ouviram rangidos, estalos e alarmes antes de implosão

Especialistas avançam na investigação sobre o que aconteceu com os cinco tripulantes do submersível Titan, que perdeu contato com a superfície, em 18 de junho, durante uma expedição aos escombros do transatlântico Titanic, naufragado em 1912.

Uma simulação detalhada de Ronald Wagner, doutor em Engenharia e especialista na flambagem de estruturas de paredes finas, mostra passo a passo, com prazos exatos, o colapso do Titan. Segundo o estudioso, foram necessários apenas 13,495 milissegundos para que os destroços do Titan se espalhassem pelo oceano. Com isso, nenhuma das vítimas sentiu dor.

“Seu cérebro precisa de 13 milissegundos para processar as informações que recebe do seu olho”, comparou Wagner. “Mas, como você pode ver aqui [na simulação da implosão do Titan], se avançarmos 13 milissegundos, você já estaria morto há 10 milissegundos.”

Mas, antes de morrerem, os tripulantes receberam pistas de que algo estava errado. Isso porque a estrutura teria emitido altos rangidos e estalos antes de entrar em colapso. Além disso, sistemas de monitoramento e sensores do casco teriam acionado alarmes para indicar uma falha, segundo o site “engineering.com.

A implosão do submersível Titan matou o magnata britânico Hamish Harding; o ex-comandante da Marinha francesa, Paul-Henri Nargeolet; o CEO da OceanGate Expeditions, Stockton Rush; e o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman.

*Com informações do Extra

