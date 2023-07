Passageiros de submarino podem ter percebido implosão 48 segundos antes, aponta especialista

Pesquisas feitas pelo engenheiro e especialista em submarinos José Luis Martín apontam que os passageiros a bordo do submersível Titan podem ter tomado conhecimento de uma possível implosão 48 segundos antes do acidente.

O estudo se baseou em uma reconstituição da tragédia, estima-se que a embarcação afundou “verticalmente” e “sem qualquer controle” durante, no mínimo, 900 metros.

O Titan teve seu peso desequilibrado com a concentração do peso e assim virou para a vertical.

“A estabilidade é o fator chave” para um submersível. Após esses 48 segundos, ou um minuto, acontece a implosão e a morte súbita instantânea”, conclui o especialista. “É como quando se fura um balão”, explica o especialista.

As tentativas de entender o que teria acontecido com o submersível não param de surgir, baseado em relatos sobre a falta de segurança do submarino antes da missão iniciar. O acidente matou os 5 tripulantes que embarcaram na aventura para conhecer os destroços do Titanic em 18 de junho.

A busca pelos corpos das vítimas Stockton Rush, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henry Nargeolet seguem segundo o contra-almirante John Mauger, “É um ambiente incrivelmente implacável no fundo do mar”, porém sem muitas perspectivas neste momento.

🚨AGORA: Destroços do submarino Titan, que implodiu no fundo do Oceano Atlântico, são retirados da água e levados a um porto no Canadá. pic.twitter.com/1yvfsikqyz — CHOQUEI (@choquei) June 28, 2023

*Com informações da CNN

