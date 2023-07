Manausmed anuncia novos avanços para servidores, incluindo telemedicina

Reajuste reequilibra as finanças do fundo que custeia o serviço

O Manausmed está elevando de 3% para 4,5% o percentual de contribuição a partir de agosto. O reajuste reequilibra as finanças do fundo que custeia o serviço, que vem sendo resgatado pela atual gestão, e mais: garante a implantação de novas melhorias ainda neste ano, como a telemedicina – consultas médicas por aplicativo de celular.

Desde 2021, os servidores usuários do Manausmed voltaram a contar com hospitais, laboratórios e clínicas conveniadas, além de atendimento médico em dezenas de especialidades. Atualmente, o serviço da Prefeitura de Manaus atende 40 mil pessoas, das quais 27 mil são pagantes e 13 mil dependentes.

O atendimento em oncologia é um dos mais caros e recebe atenção especial do Manausmed. Conta hoje com duas novas clínicas oncológicas e redução da fila de espera para cirurgias na área, que não chegam a dez dias para a realização do procedimento. Atualmente, 260 pacientes fazem tratamentos nessa área, com custos que vão de R$ 7 mil a R$ 130 mil por paciente.

“Resgatamos o nosso plano de assistência à saúde e ele vem crescendo e melhorando, mas para continuarmos avançando, precisamos reequilibrar as finanças”, explica o subsecretário do Manausmed, César Marques.

Ainda assim, explica o gestor, o plano continuará com uma das mais baixas taxas de contribuição entre os governos que oferecem assistência à saúde do servidor. “Um dos melhores do país está em Minas Gerais, e lá, o percentual gira em torno de 8%”, exemplifica.

Com o trabalho desenvolvido desde 2021, o Manausmed chega neste ano oferecendo ao servidor da Prefeitura de Manaus atendimento presencial em mais de 50 especialidades.

Os pacientes podem recorrer a três novos hospitais; uma clínica geral que cuida somente das cirurgias ortopédicas de urgência e das cirurgias de hérnias e de vesículas, por exemplo, diminuindo a fila de espera; duas novas clínicas oncológicas, além de novas especialidades e laboratórios.

Com o reequilíbrio financeiro que o reajuste na contribuição proporciona, o gestor do Manausmed afirma que novidades serão implantadas, entre elas, a telemedicina. O servidor poderá se consultar, a partir de aplicativo no celular, em mais de 40 especialidades. E se precisar de atestado médico, ele será emitido pelo próprio aplicativo.

“Além disso, também vamos ampliar as especialidades oferecidas, para agilizarmos o atendimento, reduzindo assim ainda mais o tempo de espera por procedimento, da consulta à cirurgia”, acrescenta César Marques.

*Com informações da assessoria

