Amazonas é o quinto estado com maior orçamento federal em 2023

Manaus (AM) – Encerrando o primeiro semestre, a bancada do Amazonas conseguiu empenhar ou autorizar o pagamento de R$ 426,99 milhões de emendas aprovadas no orçamento de 2023 do Congresso Nacional. Em suas redes sociais, o coordenador da bancada amazonense, Omar Aziz (PSD) comemora o marco e destaca que o Amazonas é o quinto estado que mais receberá recursos de emendas de 2023.

“Uma notícia importante para o nosso Amazonas! O nosso estado se destaca como o quinto estado que mais receberá recursos de emendas de bancada no orçamento de 2023. Um total de R$175,6 milhões serão destinados até dezembro. Como coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Federal, meu foco é no bem-estar dos amazonenses, atuando com afinco para garantir que esses investimentos cheguem a quem mais precisa” , afirmou Aziz.

Aziz até o mês de julho empenhou R$55,52 milhões de emendas individuais. Do total, o governo já liquidou R$ 25,15 milhões e pagou R$ 24.769.786,00. A maior parte das liberações, cerca de R$ 23,5 milhões, foi destinado ao atendimento à saúde primária dos municípios do Amazonas e R$ 1,19 milhão a assistência hospitalar.

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) alegou ser gratificante ver o dinheiro das emendas beneficiando a população, em suas redes.

“Vendo o dinheiro de nossas emendas chegando para atender a população. Gratificante receber fotos da construção da UBS de Codajás. O Ministério da Saúde já pagou minha emenda no valor de R$ 857.000,00 para essa grande obra, já bem adiantada é que logo estará atendendo a população de Codajás” , declarou.

Segundo o sistema de execução orçamentária, Plínio empenhou nesses setes meses R$46,33 milhões dos R$59 milhões que aprovou no orçamento. Porém, apenas R$874.043 foi liquidado, com pagamento efetivo de R$430,74 mil.

Desse montante, R$ 299.564,00 foi destinado a Serviços de Assistência Social e R$ 131.177,00 à Modernização do Exército.

Líder do ranking

Como o parlamentar que conseguiu até o momento o maior volume de empenho em emendas individuais, o Líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, com R$ 59 milhões arrecadados.

As duas emendas aprovadas no orçamento, R$29,51 milhões foram destinados à saúde e R$29,51 milhões à infraestrutura no estado. No entanto, Braga conseguiu efetivo pagamento somente para a área de saúde.

Recursos

O deputado Capitão Alberto Neto (PL) empenhou R$ 31.210.884,00 das emendas individuais aprovadas, com liquidação e pagamento de 15.058.881,00. Os recursos foram divididos entre saúde com R$7,43 milhões da verba e R$7,62 milhões destinados à assistência hospitalar ambulatorial.

