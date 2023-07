Icam realiza atividade alusiva ao Dia de Combate à Gastrosquise, em Manaus

Manaus (AM) – Visando combater a gastrosquise, malformação que atinge o feto, impedindo o fechamento completo da parede abdominal, o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), realizou nesta segunda-feira (31), uma atividade alusiva ao dia de conscientização da condição congênita, destacado no último domingo (30).

“Gostaria de parabenizar toda a equipe multidisciplinar por promover essa iniciativa, sem eles, não seria possível atender todas as crianças do Amazonas. Apesar das adversidades que encontramos no dia a dia, nós conseguimos atingir os objetivos que é fazer saúde”, destacou o Secretário Executivo de Adjunto de Atenção à Urgência e Emergência (SEAAUE), Luan Pedroza.

A unidade montou uma estrutura de acolhimento e celebração para as crianças que foram diagnosticadas com a doença e após o tratamento conseguiram alta hospitalar. Com uma decoração infantil e uma grande mobilização, as crianças contaram com atividades como pula-pula, pinturas no corpo, animadores infantis, coffee break, soltura de balões e outras atividades.

Além disso, dez crianças foram selecionadas para receber a medalha de “Eu venci a Gastrosquise”, que teve como objetivo destacar o êxito no tratamento.

A diretora da unidade, Patrícia Carvalho relembrou que a importância do evento é mostrar que apesar da doença ser rara, ela possui cura e que o instituto é referência no tratamento da doença.

“Nós realizamos esse evento para conscientizar sobre a raridade da gastrosquise, uma condição para a qual existe tratamento e cura. Vale também destacar que o Icam é referência em todo o Estado para o tratamento dessa doença e é o único lugar onde realiza cirurgia para corrigir essa condição”, destacou Patrícia Carvalho.

Kelrem Rodrigues é mãe de uma das crianças que recebeu a medalha, e relatou que descobriu a condição de sua bebê ainda durante a gravidez.

“Ao completar os sete meses, passei a sentir fortes dores e fui para a maternidade, ao chegar lá e realizar a ultrassom, descobri que minha filha possuía essa condição e estava com o peso abaixo do esperado. A partir daí passei a ter os cuidados necessários e após o nascimento minha bebê passou cerca de 19 dias na UTI, onde também teve que passar por duas cirurgias”, disse emocionada.

Vale destacar que descobrir a gastrosquise na gestação é essencial para planejar o parto e cuidados imediatos. Isso permite intervenção cirúrgica adequada e melhores chances de tratamento, evitando complicações e garantindo saúde para o bebê.

Ainda no turno da tarde, foi realizado um simpósio voltado para servidores e diretores de outras unidades, que teve o objetivo de montar um protocolo de manejo para que as incidências de óbitos sejam reduzidas, além de promover a troca de experiências entre os profissionais.

Gastrosquise

O dia 30 de julho é marcado pelo Dia Mundial de Conscientização de Gastrosquise, que é uma condição de malformação que atinge o feto, que impede o fechamento completo da parede abdominal, deixando as vísceras fetais expostas e em contato direto com o líquido amniótico.

A causa da gastrosquise ainda não é bem definida, mas o que se sabe é que é uma malformação que ocorre nas primeiras semanas da gestação. O diagnóstico deve ser feito pelo ultrassom durante o pré-natal, para que essa gestante seja devidamente orientada quanto a doença do seu bebê.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pacientes que receberam transplante renal do SUS, no Amazonas, têm alta

Ministério quer salas de amamentação em UBSs de todo o país

Estudo aponta que milhares de mortes nos EUA estão ligadas a erros de diagnóstico