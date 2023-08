Sidney Sampaio recebe alta após queda de hotel no RJ

O ator Sidney Sampaio recebeu alta na tarde de sexta-feira (04), após se jogar da janela de um hotel e ser internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente sofreu duas fraturas, mas não precisou passar por cirúrgica.

Segundo informações, durante a madrugada de sexta-feira (04), o ator perturbou os hóspedes e quebrou o quarto em que estava, no quinto andar. Então, se jogou da janela do banheiro e foi parar no primeiro andar, onde invadiu um quarto e, na sequência, se jogou mais uma vez, até parar na calçada.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o ator cai na rua. Conforme as imagens, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local e o socorreu. Segundo a assessoria do ator, o incidente ocorreu devido a efeitos colaterais de uma medicação para insônia.

Quem é Sidney Sampaio?

Natural de Lucélia, em São Paulo, Sidney Sampaio tem 43 anos

Sidney Sampaio ganhou projeção na televisão ao trabalhar em ‘Malhação’, da TV Globo

Além desta novela, trabalhou também em outras tramas, como ‘Alma Gêmea’, ‘Páginas da Vida’, ‘Sete Pecados’, ‘Caras & Bocas’, ‘Salve Jorge, ‘Amor À Vida’, entre outras

Após deixar a TV Globo, Sidney Sampaio foi para a Record TV, e trabalhou em novelas como ‘Os Dez Mandamentos’, ‘A Terra Prometida’, ‘Apocalipse’, entre outras

No Instagram, onde compartilha momentos de sua vida pessoal, acumula quase 1 milhão de seguidores

Ainda em suas redes sociais, também afirma ser estudante de medicina

No início de 2020, Sidney Sampaio realizou procedimento de transplante capilar

O ator também já se submeteu a outro procedimento estético, como harmonização facial

Sidney revelou que na pandemia da Covid-19 ele chegou a pesar 100kg

Antes de entrar para o mundo da televisão, ele também trabalhou como modelo

Além de sua carreira como ator, Sidney já esteve envolvido em projetos sociais e causas humanitárias

*Com informações da IstoÉ

