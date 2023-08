Imagens chocantes mostram momento em que mulher é atacada e morta por ex

Câmeras de segurança de uma escola, em São Sebastião, captaram o momento em que Gedeon da Conceição, 37 anos, ataca Deylilane Alves Santos Conceição com golpes de chave de fenda. Testemunhas que presenciaram o crime disseram à polícia que a vítima tentou se desvencilhar do ataque do ex-companheiro, mas foi “golpeada por todos os lados”. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, aos 34 anos.

O crime aconteceu por volta das 7h20 da última quinta-feira (03), após Deylilane deixar o filho do casal na instituição de ensino. Conforme relatado à polícia, Gedeon se aproximou da vítima e passou a discutir com ela de forma “ríspida”. Pouco tempo depois, puxou a chave de fenda, que estava dentro de uma pochete, e atacou a mulher.

No fundo das imagens é possível ver a Deylilane tentando se afastar do ex-companheiro, mas logo é puxada pela jaqueta e golpeada. Lutando pela própria vida, ela quis fugir, mas foi golpeada por todos os lados. A ação chocante dura cerca de 20 segundos e assustou quem passava pelo local.

Segundo testemunhas, o ataque somente cessou após populares “gritarem”, na tentativa de impedir que as agressões continuassem. Nesse momento, Gedeon foge e a vítima é socorrida e levada para dentro da escola. Deylilane foi levada a uma unidade de pronto atendimento (UPA) na mesma região, mas não sobreviveu à barbárie.

Pessoas que passavam pelo local no momento do crime contiveram o assassino até a chegada da polícia, que o algemou e o levou para a delegacia.

Assassinato

Gedeon e Deylilane ficaram juntos por 16 anos e tiveram uma relação marcada por violência, segundo o último boletim de ocorrência registrado por ela. Porém, o medo do que o ex-companheiro pudesse fazer a impedia de pôr fim ao casamento.

A auxiliar de cozinha tinha medidas protetivas contra Gedeon e era acompanhada pelo programa Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Após ser detido, Gedeon foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuado por feminicídio. Na manhã dessa sexta (4/8), o homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após audiência de custódia.

Segundo a juíza Monike de Araújo Cardoso Machado, responsável pelo caso, a prisão preventiva se faz necessária para o resguardo da ordem pública “ante a gravidade em concreto dos fatos”. “Trata-se de crime de feminicídio praticado contra a ex-companheira do autuado. Uma tragédia, sem precedentes”, disse a magistrada.

“O juiz natural da causa, inclusive, havia decretado a prisão preventiva do autuado, com receio de que o resultado morte acontecesse, pois o autuado descumpria as medidas protetivas fixadas. Infelizmente, não houve tempo para a prisão, e o pior aconteceu. O fato em análise indica extrema periculosidade e agressividade. Desse modo, não vislumbro que o autuado tenha condições de cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão” , finalizou.

Tentativa de assassinato anterior

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Gedeon admitiu ter tentado assassinar a ex-companheira no dia anterior ao crime.

Ele confessou ter “afiado” a chave de fenda usada no crime antes de aguardar a ex-companheira sair de uma academia, na noite de quarta-feira (02), mas não encontrou a mulher.

Gedeon tinha, também, um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas protetivas e foi preso outras três vezes pela mesma razão. Além disso, acumulava antecedentes criminais por injúria, lesão corporal, ameaça e descumprimento à Lei Maria da Penha.

*Com informações do Metrópoles

