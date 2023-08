Idoso morre soterrado por toneladas de queijo na Itália

Giacomo Chiapparini, de 75 anos, morreu após ter sido soterrado por formas do queijo Grana Padano, em Romano di Lombardia, na província de Bergamo, na Itália, durante o domingo (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 25 mil formas de Grana Padano caíram por causa da derrubada das prateleiras em um galpão do negócio, e aproximadamente 20 bombeiros trabalharam nas buscas pela vítima.

O corpo de Giaocomo só foi encontrado nesta segunda-feira (7). De acordo com o órgão, ainda não se sabe o que causou o incidente, mas uma das hipóteses é que houve uma falha no sistema que movimenta os queijos. Essa suposta avaria teria derrubado uma prateleira que vai até o teto e cuja queda teria provocado um efeito dominó no restante do galpão.

*Com informações do UOL

