Dia dos Pais: Shopping de Manaus amplia horário de funcionamento, neste sábado (12)

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping irá funcionar com horário ampliado neste sábado (12), véspera do Dia dos Pais. O objetivo é oferecer mais tempo para as pessoas fazerem suas compras, com tranquilidade e conforto.

As lojas irão funcionar das 10h às 23h. No domingo (13), Dia dos Pais, o shopping abre normalmente. Como acontece aos domingos, as lojas funcionam das 14h às 21h, e as operações de alimentação, das 12h às 21h.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a expectativa dos lojistas é que, durante esta semana, o movimento cresça bastante.

“Muitos deixam para os últimos dias a compra do presente. Isso é muito comum nas datas comemorativas. O importante é que as lojas estão preparadas para receber o público, com opções para todos os estilos de pais e valores também”, disse.

Para o pai churrasqueiro ou fã de vinho, a Camicado tem opções de kits de facas e taças que vão agradar bastante o homenageado. Os que gostam de tecnologia, uma ótima dica é o carregador de celular sem fio, disponível no quiosque da Xiaomi, os smartphones da Info Store ou as bolsas para notebook da Iplace.

O pai esportista vai gostar das opções da Centauro, como tênis e conjuntos de bermuda e camiseta. Quem vai presentear o pai com roupas e sapatos, há ótimos itens na AD Life, Democrata, Sergio’s, Calvin Klein, Granada Beach, entre outras. Se a escolha for perfumes e acessórios, a dica é passar nas lojas Top Internacional, Sestini, Ótica Chilli Beans e Ótica Americanas.

Carro Peugeot 208 Style

No Amazonas Shopping, além de comprar o presente, ainda é possível concorrer a um carro Peugeot 208 Style. Para isso, a cada R$ 300 em compras, os clientes têm direito a um cupom para participar do sorteio.

O cliente deve baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, na Play Store ou Apple Store, e acessar a aba “Promoções”. Em seguida, basta clicar em participar, na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa as notas fiscais. Dessa forma, já estará concorrendo.

Caso tenha dificuldade, pode ir até o lounge instalado na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo da loja C&A e tirar dúvidas com a equipe. A promoção do Dia dos Pais segue até o dia 13 de agosto. O sorteio acontece no dia 18 de agosto, às 16h, e pode ser acompanhado no instagram @amazonasshopping.

