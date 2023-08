Com gols de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Hilal e conquista Copa dos Campeões Árabes

A Copa Árabe foi decidida na tarde deste sábado (12) em duelo marcado por grande atuação de Cristiano Ronaldo. O Al-Hilal abriu o placar com Michael, mas viu o Al-Nassr virar com dois gols de CR7, no segundo tempo e na prorrogação. A conquista marcou a primeira do português na Arábia Saudita.

COMO FOI A PARTIDA?

Os primeiros 45 minutos terminaram empatados em 0 a 0 e marcados por muito equilíbrio entre as equipes. O Al-Hilal iniciou a decisão melhor, mas viu o adversário se recuperar e entrar no jogo, igualando o nível.

O segundo tempo foi movimentado e os times abriram o placar. Aos cinco minutos, o brasileiro Michael, ex-Flamengo, marcou o primeiro gol da partida e fez a comemoração de Cristiano Ronaldo, jogador da equipe rival. O recém-chegado e também brasileiro Malcom recebeu passe em profundidade e, na linha de fundo, cruzou para o meio da área. O camisa 96, livre de marcação, finalizou de cabeça para o fundo das redes.

A partida parecia ficar com o placar de 1 a 0 até o final, mas o decisivo Cristiano Ronaldo entrou em ação. Aos 28 minutos, o português recebeu cruzamento rasteiro pela ponta direita e finalizou para o gol, sem chances para o goleiro, que não chegou a tempo de interceder o passe. Dez minutos depois, o Al-Nassr chegou ao segundo tempo, mas o árbitro sinalizou impedimento.

PRORROGAÇÃO

Com o empate, a disputa seguiu para o tempo complementar. A virada do Al-Nassr veio com Cristiano Ronaldo. Mais uma vez, o camisa 7 marcou na partida. Aos sete minutos da prorrogação, Fofana encontrou Sadio Mané na área, mas a finalização foi interceptada. Na sobra, Fofana finalizou e acertou o travessão e, bem posicionado, CR7 marcou de cabeça, livre de marcação e sem goleiro.

O Al-Nassr se defendeu, manteve o placar e se tornou campeão pela primeira vez da Copa Árabe dos Campeões.

