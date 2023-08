PL Amazonas convoca mulheres para o projeto Mulher que Faz Acontecer

Manaus (AM) – O projeto Mulher que Faz Acontecer do Partido Liberal (PL), chegou ao Amazonas. Por meio do diretório da mulher, coordenado no Estado pela professora Selma Bannes, a legenda convoca mulheres que lideram projetos em suas comunidades a participarem da disputa nacional, apresentando iniciativas transformadoras nos setores econômicos, sociais, ambientais e democráticos na capital e interior.

O Mulher que Faz Acontecer foi idealizado pela presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro e tem como objetivo evidenciar e incentivar movimentos feitos por mulheres em favor do bem comum.

Para a coordenadora do PL Mulher no Amazonas, Selma Bannes, o projeto chega em boa hora e resgata o protagonismo feminino dentro das comunidades.

“Precisamos identificar e dá notoriedade ao trabalho das mulheres aguerridas do Amazonas. Temos um Estado diverso, com mulheres estando a frente de muitas atividades que fomentam bem-estar e oportunidade, onde o Poder Público não chega. Essas mulheres precisam de reconhecimento, incentivo e apoio, para que continuem mudando a vida de centenas de famílias Amazonas a fora”, ressaltou Bannes.

A ideia é reforçada pelo presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento. De acordo com ele, estimular a participação feminina nos movimentos políticos passa pelo reconhecimento das suas atividades dentro dos bairros e comunidades.

“A mulher tem um poder transformador em suas ações. Ela sempre está envolvida nos movimentos sociais, tendo um papel importante no dia a dia da sua comunidade. O Partido Liberal entende e respeita isso, então por meio desse projeto passa a dar espaço de fala e voz, para essas mulheres”, enfatizou Nascimento.

O que é

O projeto Mulher que Faz Acontecer é voltado para mulheres que desenvolvam projetos sociais permanentes em comunidades de todo o país. Esses projetos precisam comprovadamente levar bem-estar e benefícios à vida das pessoas.

Ele pode ser voltado aos setores social, econômico, ambiental ou democrático.

Onde realizar inscrição

Para realizar sua inscrição acesse: plmulher.org.br . Lá preencha o que pede o formulário.

Ganhadoras

As iniciativas finalistas serão apresentadas em solenidade em Brasília. Os demais projetos concorrentes que apresentarem condições de serem transformados em políticas públicas, comporão a repositório de políticas públicas do Partido Liberal (PL) de modo a serem disponibilizados aos integrantes do Partido, bem como a parceiros que queiram patrocinar as iniciativas das Mulheres Que Fazem Acontecer!

